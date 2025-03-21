Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в подмосковный лес

Актриса откровенного жанра Олеся Малибу рассказала, что стала жертвой группового изнасилования. По ее словам, со злоумышленниками она познакомилась, когда работала в борделе.

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Она была убеждена, что общается с адекватным человеком, поэтому отправилось с ним и его друзьями за город в надежде хорошо заработать.

— Он отвез меня на дачу к своим друзьям, но я думала, ну сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги, займусь там сексом, конечно же. Они меня все там изнасиловали, избили, отобрали у меня все телефоны, деньги и просто вывезли меня в Подмосковье, оставили меня в лесу, — рассказала девушка.

Она уточнила, что девушки в эскорте никогда не защищены от опасностей.

— Девушки себя никак не обезопасят, и если они соглашаются, никто их не спасет, и все это только на их плечах. Нужно думать самостоятельно, вообще нужно оно им или нет, — сообщила Малибу в беседе с News.ru.

Другая странная история произошла с украинской моделью Марией Ковальчук. Девушка, найденная в Дубае в искалеченном состоянии, вероятно, не была на «вечеринке у шейхов», как утверждали некоторые СМИ ранее. У девушки не было данных, которые могли бы подтвердить такую информацию.

Ранее в Сети распространялась информация о том, что 9 марта Мария Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, которые заявили, что они представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.

Утром Ковальчук снова связалась с матерью. По сообщениям источников, девушка говорила растерянно и сообщила о своем решении остаться в ОАЭ ради новых знакомых. После этого связь с девушкой пропала на восемь дней. Согласно данным СМИ, ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии. Ковальчук провели несколько операций, но она остается в неподвижном состоянии. Родственники опасаются, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства и насилия.