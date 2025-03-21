В отель в Екатеринбурге ворвались силовики

Силовики ворвались в «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге, после чего начали задерживать людей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

«Операция началась полчаса назад. Силовики ворвались в лобби, кинули людей лицом в пол и начали крутить всех», — поделились свидетели.

По информации издания, было задержано около 12 человек. Люди в форме также проверили автомобиль.

Как рассказали Ura.ru сотрудники гостиницы, это могут быть учения или съемки фильма.

Накануне сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из управлений по Донецкой народной республике (ДНР) и Ростовской области провели масштабную спецоперацию по выявлению и пресечению противоправной деятельности в сфере ЖКХ. В ДНР и Ростовской области были произведены содержания.

20 марта силовики провели обыски в офисе IT-компании «Крок» в Москве. По информации издания РБК, обыски были связаны с обеспечением инфраструктуры для Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ).