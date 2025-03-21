Националиста Белова переобъявили в розыск по новому уголовному делу

Националист Александр Белов (Поткин) переобъявлен в розыск в России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

«Александр Анатольевич Белов, 1976 года рождения, переобъявлен в розыск в России», - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что переобъявление в розыск может быть связано с новым уголовным делом, пишет ТАСС.

В августе 2024 года стало известно, что Поткин (Белов) объявлен в международный розыск по делу об отмывании денег. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его.

Ранее был объявлен в розыск блогер Майкл Наки (включен Минюстом в реестр иноагентов). Карточка с его данными опубликована на сайте МВД.