Женщина перепутала жидкость для стекол с алкоголем

В Архангельской области следователи разбираются в обстоятельствах отравления женщины чистящим средством. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Никольская. По версии следствия, 52-летняя женщина перепутала жидкость для чистки стекол с алкоголем и выпила. В результате она отравилась метиловым спиртом, позже ее обнаружили, но спасти не смогли.

«В изъятой незамерзающей жидкости объемная доля метилового спирта превышает установленные нормы, что представляет серьезную опасность для здоровья», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи направили данные об инциденте в Роспотребнадзор, чтобы привлечь к ответственности производителя и снять с продажи партию опасного товара.

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