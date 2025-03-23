Украинцы считают неоправданным вторжение ВСУ в Курскую область

Украинцы считают неоправданным вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом пишет Reuters. Отмечается, что многие граждане Украины считают неоправданным вторжение в Россию с учетом огромных людских потерь.

"Мы не захватчики. Нам просто нужно вернуть наши территории, нам не нужна российская", - сказала потерявшая друга в числе пропавших без вести в Курской области украинка Мария Панкова.

При этом в Генеральном штабе Украины заявили, что операция в Курской области "достигла большинства целей", среди которых отвлечение российских войск с других фронтов и обеспечение безопасности приграничья. Журналисты Reuters отметили, что нападение на Курскую область стало крупнейшим покушением на суверенную территорию России со времен нацистского вторжения в 1941 году.

Несмотря на то, что ВСУ не удалось удержать быстро занятые в первые дни региона территории, на это были потрачены лучшие силы украинской армии. До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа на Украине Стивен Уиткофф назвал критическим положение ВСУ в Курской области.

13 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.