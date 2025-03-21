На Кубани тракторист нашел в поле реактивный снаряд для "Катюши"

В Крымском районе Кубани взрывотехники уничтожили реактивный снаряд длиной свыше метра, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Снарядом оказался боеприпас весом 92 килограмма времен Великой Отечественной войны.

Как выяснилось, в селе Молдаванском предмет металлический, лежавший под слоем земли, обнаружил тракторист при вспашке поля.

Сотрудники ОМОН "Пластун" обследовали находку и выяснили, что это 300-миллиметровый реактивный снаряд для бесствольной системы полевой артиллерии боевой машины "Катюша".

В результате взрывотехники безопасно уничтожили реактивный снаряд.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении Росгвардии, в 2024 году взрывотехники обследовали и уничтожили около 2,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в разных районах Краснодарского края.