На Кубани тракторист нашел в поле реактивный снаряд для "Катюши"
В Крымском районе Кубани взрывотехники уничтожили реактивный снаряд длиной свыше метра, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Снарядом оказался боеприпас весом 92 килограмма времен Великой Отечественной войны.
Как выяснилось, в селе Молдаванском предмет металлический, лежавший под слоем земли, обнаружил тракторист при вспашке поля.
Сотрудники ОМОН "Пластун" обследовали находку и выяснили, что это 300-миллиметровый реактивный снаряд для бесствольной системы полевой артиллерии боевой машины "Катюша".
В результате взрывотехники безопасно уничтожили реактивный снаряд.
Как сообщили "РГ" в региональном управлении Росгвардии, в 2024 году взрывотехники обследовали и уничтожили около 2,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в разных районах Краснодарского края.