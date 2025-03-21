Мощный пожар вспыхнул на заводе в российском регионе

Днем в пятницу, 21 марта, в поселке Приволжский Республики Марий Эл произошел крупный пожар на складе предприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным МЧС, открытое горение распространилось на площади в две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 54 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

В прокуратуре Марий Эл уточнили, что пожар произошел на территории коммерческого предприятия, производящего пластмассовые плиты. Прокуроры начали проверку, Волжская межрайонная прокуратура взяла ее под свой контроль.