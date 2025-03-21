Российский пенсионер спас внука от напавшей на него с ножом дочери

В Краснодарском крае задержали россиянку, подозреваемую в попытке расправы над двухлетним сыном. Об этом в пятницу, 21 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России.

По данным следствия, 32-летняя жительница города Курганинск, трудившаяся детским психологом в детском саду, внезапно схватила нож и принялась наносить ребенку колотые ранения. Расправу удалось остановить ее отцу. Дедушка мальчика сумел обезвредить дочь и вызвал ребенку скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Женщину направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух российских школьников.