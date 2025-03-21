В российском городе ФСБ накрыла нелегальное производство подслушивающих устройств

В Златоусте сотрудники ФСБ России пресекли нелегальное производство подслушивающих устройств, замаскированных под флешки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

По данным агентства, противоправной деятельностью занимался местный житель — директор одного из производственных предприятий, расположенных в городе. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

По информации правоохранителей, в период с января 2020-го по октябрь 2024 года фигурант организовал незаконное производство подслушивающих устройств, которые были замаскированы под флеш-накопители. Эти микрофоны предназначались для скрытого прослушивания разговоров в различных организациях и для подслушивания разговоров частных лиц.

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