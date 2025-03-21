Во Вьетнаме россиянина приговорили к 18 годам за убийство соотечественника

Народный суд южной вьетнамской провинции Биньтхуан приговорил гражданина РФ к 18 годам лишения свободы за убийство соотечественника. Об этом сообщила газета "Туой че".

Согласно материалам обвинительного заключения, 41-летний Роман Никифоров, работавший поваром в одном из ресторанов города Фантхиет, во время ссоры нанес несколько ударов молотком по голове соотечественнику, с которым снимал комнату, в результате чего тот умер. Никифоров вывез тело в безлюдное место, а также попытался избавиться от улик. На суде россиянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.