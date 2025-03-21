Суд Севастополя приговорил уроженку Закарпатской обрасти к 16 годам за госизмену

Севастопольский городской суд вынес приговор 66-летней уроженке Закарпатской области, имеющей гражданство РФ, по делу о госизмене. Ее признали виновной и приговорили к 16 годам колонии, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года женщина самостоятельно вышла на "горячую линию" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предложив сотрудничество в действиях против безопасности России. В октябре-ноябре 2023 года она собрала и передала через мессенджер представителю украинских спецслужб данные о военных объектах Минобороны РФ, включая фото- и видеоматериалы с информацией о дислокации кораблей Черноморского флота.

Ее деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. После задержания ее поместили под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя севастопольской прокуратуры суд назначил женщине 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительными мерами наказания стали штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год.