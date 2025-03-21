67-летнего советского диссидента отправили в тюрьму за призывы к терроризму

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к 16 годам лишения свободы 67-летнего диссидента и историка Александра Скобова* (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы к терроризму и участие в совете организации «Форум свободной России»* (ее деятельность признана в РФ нежелательной и запрещена). Об этом сообщает «Фонтанка».

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Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Прокурор просил назначить ему 18 лет заключения. Скобов не признал вину, а его адвокат просила суд об оправдании либо минимально возможном наказании.

Его задержали 2 апреля 2024 года и этапировали из Петербурга в Республику Коми, где местное управление ФСБ возбудило против него уголовное дело. По версии следствия, с 17 июля 2023 года по 7 февраля 2024 года он в Telegram-канале выкладывал записи, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Как уточняет «Фонтанка», эти сообщения появились на его канале после теракта на Крымском мосту. Суд отправил его в СИЗО.

В 1970-80-х годах Скобов около семи лет провел на принудительном лечении в психбольницах за участие в акциях протеста в поддержку политзаключенных и выпуск политического самиздата.

Во время перестройки его полностью реабилитировали и выплатили компенсацию за неправомерное лишение свободы, психиатрический диагноз был снят.