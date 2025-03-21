Следователи подозревают начальника ковровской ГИБДД и его подчиненного в злоупотреблениях при организации экзамена на права.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в отношении начальника Госавтоинспекции и начальника регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции отдела МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, начальник ГИБДД поручил своему подчиненному 26 января 2024 года организовать незаконную сдачу подставным лицом экзамена за водителя, который был лишен права управления транспортным средством.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в УМВД России по Владимирской области, факты противоправной деятельности выявили сотрудники собственной безопасности полиции вместе с оперативниками ФСБ.

По данным полиции, задержанные, кроме того, вместе с командиром роты дорожно-патрульной службы осуществляли покровительство при проведении экзаменов в одной из автошкол.

В УМВД добавили, что при подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.