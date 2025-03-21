СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

Сотрудники правопорядка завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, на данный момент дается правовая оценка действий лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре.

«По одному из таких уголовных дел расследование завершено – обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 июня прошлого года он отдал солдатам приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе, в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов пострадали мирные жители, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.

2 февраля СК возбудил уголовное дело в отношении Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.