Россиянин отрезал кусок уха у мешавшего ему спать сына

На Алтае предъявили обвинения истязавшему маленького сына мужчине. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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На данный момент фигурант разбирательств находится под стражей. Полуторагодовалому ребенку окажут необходимые меры по психологической реабилитации, его заберут у семьи.

«В настоящее время ребенок находится в БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница», угроза его здоровью отсутствует», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи продолжают расследовать дело.

Инцидент произошел в селе Сейка Чойского района региона. По версии следствия, местный житель несколько часов наносил удары мальчику удары по голове и туловищу. Помимо этого, россиянин потушил о ногу ребенка сигарету и отрезал край левого уха.

По предварительной информации, так родитель поступил из-за того, что пострадавший не давал ему заснуть.

Отец стал фигурантом уголовного дела, свою вину он признал.