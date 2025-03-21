В ДНР заочно приговорили к 23 годам грузинского наемника

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам лишения свободы 58-летнего грузинского наемника Михаила Камхадзе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Он признан виновным по ч. 1, 3 ст. 359 УК РФ (обучение и участие наемника в вооруженном конфликте). По данным следствия, Камхадзе с января 2017 года по ноябрь 2024-го в качестве наемника в составе в "Грузинского национального легиона" (признан террористическим в РФ), "Сухумского отряда" и националистического батальона "Карпатская Сечь" 93-й бригады ВСУ принимал участие в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

По данным прокуратуры, Камхадзе является кадровым военным, обучался в Тбилисском высшем артиллерийском училище, служил в силах обороны Грузии, участвовал в боевых действиях в Афганистане и в грузино-южноосетинском конфликте. Имеет несколько сертификатов об окончании военных курсов по стандартам НАТО, осуществлял обучение наемников боевому применению артиллерийского вооружения, имеющегося в наемнических вооруженных формированиях и подразделениях ВСУ.

За указанные действия получил вознаграждение в размере более 6,6 млн рублей.