Российский турист пропал на Филиппинах

Российский турист пропал во время восхождения на вулкан Талинис в центральной части Филиппин. Об этом сообщает Philippines News Agency.

38-летний гражданин РФ Антон Чернов отправился в поход вместе с тремя немцами, канадцем и британцем утром в среду, 19 марта. Они собирались устроить однодневное путешествие и не имели запасов на ночевку или длительное пребывание в горах.

По словам представителя управления полиции провинции Восточный Негрос Стивена Полинара, сейчас сотрудники экстренных служб и волонтеры продолжают поиски. Им удалось обнаружить следы иностранцев и их мотоциклы в районе Малабо, в самом начале маршрута. Предположительно, туристы хотели добраться до озер Балинсасайао и Данао.

По данным СМИ, двоих из шести участников группы удалось найти, однако пока их имена и состояние не уточняются. Официально эту информацию пока не комментировали.

Вулкан Талинис находится в провинции Восточный Негрос и является частью вулканического комплекса из нескольких вершин. Гора достигает высоты почти в 1,9 тысячи метров над уровнем моря и является популярным местом у туристов.