Курьер застрял на дереве при попытке выйти из подъезда дома в Москве

Столичные росгвардейцы помогли курьеру, застрявшему на дереве у Хохловского переулка. Мужчина не смог выйти из подъезда, после чего попытался выбраться из помещения другим путем. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

— В ходе будничного патрулирования в Хохловском переулке росгвардейцы заметили нечто аномальное: на высоте 3-го этажа, в весьма неудобной позе на ветке дерева... сидел курьер! Заметив людей в форме, он отчаянно воззвал о помощи. Оказалось, что после доставки заказа, словно по закону подлости, двери здания заблокировались, превратив доставщика в пленника. Недолго думая, курьер, явно переоценив свои альпинистские возможности, вылез через окно на крышу, откуда и совершил «прыжок веры» на дерево, где, собственно, и застрял, — рассказали в ведомстве.

Для спасения курьера росгвардейцы вызвали спасателей МЧС. Прибыв на место, они сняли мужчину с дерева.

Ранее добровольцы сняли с дерева кошку, просидевшую на нем три дня в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.