Считавшегося женщиной победителя «Битвы экстрасенсов» обвинили в причастности к терроризму

Победителя «Битвы экстрасенсов» Томаса Винзора, ранее считавшегося женщиной по имени Джулия Ванг, обвинили в причастности к терроризму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Подписчик телезвезды подал в полицию, утверждая, что Ванг (Винзор) в соцсетях ведет террористическую деятельность, вербует в свою группировку новых членов со всей России, обсуждает донаты ВСУ и якобы призывает устроить взрыв.

Сейчас эта информация проверяется.

Джулия Ванг была победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». В 2019 году Джулия Ванг заявила, что является мужчиной с синдромом Морриса — врожденным нарушением полового развития, вариацией интерсексуальности, когда организм мужчины не чувствителен к мужским половым гормонам. Таким образом, Ванг (Винзор) утверждает, что принадлежит не к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а к категории людей с генетическими особенностями.

Накануне участница «Битвы экстрасенсов» Алена Эйзин объяснила, как стала жертвой мошенников.