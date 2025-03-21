Друзья искалеченной в Дубае украинской модели рассказали о поиске виновных

Друзья украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли с множественными переломами на обочине дороги в Дубае, готовы сделать все возможное, чтобы помочь подруге и наказать виновных. С близкими пострадавшей девушки пообщался aif.ru.

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По словам знакомых, связь с девушкой прервалась несколько месяцев назад, и никто не знал, где находится Ковальчук. Сейчас они намерены оказать ей всю необходимую поддержку.

«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Я до сих пор не могу в это поверить. Конечно, хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я сделаю все, что могу, чтобы помочь Маше», — заявила одна из подруг украинки.

При этом близкие уверены, что модель справится с испытанием. Они считают Ковальчук сильной девушкой, а сам факт подобных происшествий в современном мире их «просто ужасает».

Отметим, что во время поисков девушки в соцсетях появились предположения, что Ковальчук могла посещать VIP-вечеринку «Порто-Пати», на которой происходит насилие и унижение приглашенных девушек. При этом близкие Ковальчук опровергают слухи об интересе модели к подобным мероприятиям.

Напомним, что Ковальчук прибыла в ОАЭ 15 февраля. В социальных сетях она называла себя эротической моделью, неоднократно публиковала фотографии и видео сексуального характера. Кроме того, она выступала в поддержку Украины. 10 марта она в последний раз общалась с родными, а незадолго до исчезновения отправилась на вечеринку с двумя мужчинами, предположительно, связанными с модельным бизнесом.

Накануне Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае — у нее были переломаны руки, ноги и позвоночник. Она находится в реанимации и перенесла несколько операций.