В столице госпитализировали артистку бурлеска Лялю Бежецкую с колото-резаной раной.

Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Инцидент произошел в одном из клубов в центре столицы. По данным источника, «Королева Огненных Кисточек» пострадала от рук неизвестного, получив резаную рану голени. По факту случившегося организована проверка, — написал телеканал РЕН ТВ.

По информации Telegram-канала Mash, нападение на Бежецкую произошло еще 8 марта — ее якобы приняли за стриптизершу. В результате отказа раздеваться, танцовщицу толкнули в стеклянную витрину.

Как сообщают журналисты, инцидент произошел во время подготовки Бежецкой к выходу на сцену, когда на нее неожиданно напала агрессивно настроенная посетительница. Женщина попыталась расцарапать лицо артистки, после чего к ней присоединился ее спутник, который схватил Бежецкую и с силой бросил в стеклянный шкаф.

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