Строительный кран упал на автомобили в Томске

В Томске рухнул строительный кран. Он нанес ущерб автомобилям.

Сообщается, что инцидент произошел возле багетной мастерской на улице Белинского. Там на стройке упал кран.

Конструкция повредила стоящие на месте происшествия автомобили. Кроме того, на землю свалилось множество кирпичей, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Как уточняет РИА Томск, кран также повредил забор, ограждающий стройку, столбы освещения и провод. На данный момент установлены ограждения. Движение по улице Карташова перекрыто на участке от Белинского до Кузнецова.