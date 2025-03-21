В ЛНР дрон-камикадзе ВСУ атаковал рабочих

Беспилотник-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке в Луганской народной республике, когда те разгружали стройматериалы в Кременной. Об этом сообщили в Telegram-канале властей ЛНР.

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На месте находился замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал. Однако тяжелые ранения получил водитель машины — его доставили в реанимацию.

Накануне губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ провели массированный артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области. По его словам, в населенном пункте зафиксировали не менее пяти взрывов. Глава региона попросил жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

15 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что в небе над ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества. Дипломат не исключил, что ВСУ намеревались нанести удар по гражданскому объекту, так как в месте обнаружения беспилотника нет никаких воинских частей.