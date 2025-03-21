Россиянина задержали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому

Сотрудники Следственного комитета (СК) России вместе с коллегами из ФСБ задержали жителя московского региона за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных для атак по аэродрому Курска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК России.

© Lenta.ru

Мужчине предъявили обвинение.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый передал ВСУ координаты для нанесения удара по аэродрому Курска при помощи беспилотников.

Ранее силовики задержали жителя Станично-Луганского района Луганской народной республики, подозреваемого в передаче сведений о подразделениях Российской армии Украине.