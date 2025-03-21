Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась в 5 раз

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края удалось уменьшить в 5 раз, сообщило региональное министерство ГО и ЧС. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, к утру пятницы площадь пожара после взрыва на горящей нефтебазе удалось уменьшить с 10 тысяч квадратных метров до 2 тысяч "квадратов", проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания.

Уточняется, что один из резервуаров полностью выгорел в пределах обвалования на нефтебазе, второй продолжают тушить.

Ранее "МК" сообщил, что с паводком борются в 1 регионах России.