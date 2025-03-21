Два школьника сгорели заживо в вагончике на Урале

В свердловской деревне Ключи вечером 20 марта в пожаре погибли два 14-летних школьника. Подростки пропали около 18:00, их поисками занялись местные жители. Оказалось, что загорелся вагончик, служивший местом сбора молодежи.

По словам очевидцев, другие подростки, находившиеся там же, успели покинуть вагончик до трагедии, передает E1.RU. Пожар тушили с помощью трактора с землей, чтобы предотвратить распространение огня. Тела мальчиков нашли под завалами после того, как водитель трактора раскопал место пожара.

Мать одного из погибших подтвердила информацию о трагедии. В СК и МЧС по Свердловской области ситуацию пока не комментируют. Примечательно, что о пожаре никто не сообщил в МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в Челябинской области - там погибла девочка.

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