Взрыв произошел на горящей нефтебазе на Кубани, пострадали два человека

Взрыв произошёл на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, пострадали два человека, заявили в оперштабе региона.

Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошёл взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, в результате чего были повреждены три единицы техники. Кроме того, уточняется, что огонь распространился ещё на один резервуар.

«Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — говорится в Telegram-канале оперштаба.В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 3 750 квадратных метров.

Пожар произошёл из-за атаки украинских беспилотников.