Суд заблокировал сайт, на котором нелегально продавалось оружие

Останкинский суд Москвы по иску прокурора постановил заблокировать сайт, где осуществлялась незаконная торговля боевым оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

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В публикации отмечается, что на сайте была размещена информация о возможности приобретения на нем различных видов огнестрельного боевого оружия и боеприпасов к нему. Вход на ресурс был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля. После выявления сайта с объявлениями о продаже оружия прокуроры обратились в суд с требованием заблокировать этот интернет-ресурс. Д

о этого Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт с анонсами встреч представителей движения ЛГБТ. Пропаганду увидела межрайонная прокуратура во время мониторинга подозрительных сайтов в интернете. Прокурор подал иск в Басманный суд Москвы и просил запретить распространение запрещенной информации. Также стало известно, что в Госдуму могут внести проект закона о запрете пропаганды "деструктивной идеологии". Седьмая сессия нижней палаты парламента продлится с 3 сентября по 29 декабря 2024 года.