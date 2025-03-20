Российские пограничники задержали мужчину, переплывшего Нарву

Пограничники в Ленинградской области задержали нарушителя, который вплавь пересёк пограничную реку Нарву из Эстонии. Об этом пишут «Аргументы и факты. Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Инцидент произошел в четверг, 20 марта, в Сланцевском районе. Мужчина 1991 года рождения использовал гидрокостюм с тем, чтобы незаконно пересечь реку.

При себе у него были в водоотталкивающих чехлах российские деньги, фонарик, ключи и зарядное устройство.

По данным следствия, нарушитель находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).