Энергоснабжение Горно-Алтайска восстановили после поджога на подстанции

Глава Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что энергоснабжение Горно-Алтайска полностью восстановлено после поджога подстанции. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил Турчак, энергоснабжение восстановлено к 03:00 местного времени (23:00 мск). Из двух трансформаторов, выведенных из строя в результате поджога подстанции, один полностью заработал, что позволило подключить жителей к электросетям. На втором трансформаторе продолжаются ремонтные работы.

Турчак также сообщил, что причиненный ущерб оценят после окончания восстановительных работ. По словам главы региона, правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее "МК" сообщил, что столица Республики Алтай частично обесточена после поджога подстанции.