Часть российского города осталась без света из-за поджога подстанции

Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное умышленным поджогом подстанции. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов на подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» №19 и поджег оборудование.

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Инцидент произошел в 22:52 по местному времени (18:52 мск), оставив без света часть города.

К настоящему моменту электроснабжение в центре Горно-Алтайска восстановлено. Социальные объекты, включая больницы и школы, переведены на резервное питание. Турчак заверил, что аварийные работы будут завершены в течение 4–6 часов, и поблагодарил дежурную смену подстанции за оперативное тушение пожара, что позволило избежать более серьёзных последствий.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию. Глава региона подчеркнул, что виновные будут найдены и понесут наказание.

В январе в Ингушетии пожар на подстанции лишил жителей Сунжи электричества.