Часть российского города осталась без света из-за поджога подстанции

Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции, рассказал в Telegram-канале глава Республики Алтай Андрей Турчак.

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Инцидент произошел на подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» №19 в 22:52 по местному времени (18:52 мск).

«Пожар на подстанции произошел в результате умышленных действий пока неустановленного лица. Злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и совершил поджог», — отметил Турчак.

Аварийные работы будут завершены в течение четырех-шести часов, уточнил глава региона. Он добавил, что центр города уже подключен, социальные объекты запитаны по резервной схеме.

Правоохранительные органы незамедлительно включились в работу, проводятся все необходимые в таком случае оперативно-следственные мероприятия, пояснил глава республики.

Турчак выразил уверенность, что в ближайшее время злоумышленники будет обнаружены и понесут заслуженное наказание.