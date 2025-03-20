Сотни полицейских пришли в Апраксин двор в Петербурге

В масштабной операции, проведенной в четверг, 20 марта, в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге, были задействованы свыше 500 силовиков, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Игорь Потапенко.

Чиновник отметил, что в проверке участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, миграционной службы, органов военного управления, комитета по законности, комитетов по контролю за имуществом (ККИ) и имущественных отношений.

«Помимо изъятия контрафактной продукции, автомобилей и техники, сноса незаконных ларьков и построек, проверяем иностранных граждан на предмет законности их пребывания в стране и постановке на воинский учет в случае, если получено гражданство», — пояснил Потапенко.

В ККИ заметили, в свою очередь, что цель проверки — обеспечение правопорядка и безопасности, а также выявление нарушений в сфере торговли, миграционного законодательства и использования имущества.

В настоящее время специалисты уже приступили к вывозу мусора, который остался на территории рынка после сноса торговых павильонов, констатировали в ведомстве.