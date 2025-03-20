Российского косметолога арестовали в США

В Майами арестовали 53-летнего косметолога из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, арестованную женщину зовут Виктория Бронникова. По версии местных следователей, она проводила операции без лицензии — колола ботокс и филлеры. При этом, сама Бронникова утверждает, что работает в сфере косметологии уже 25 лет.

Вычислить отсутствие лицензии помогла полицейская операция под прикрытием — к Бронниковой под видом клиента пришел сотрудник полиции. Во время сеанса косметолог предложила клиенту сделать укол ботокса без рецепта врача, что запрещено местными законами. В итоге женщину арестовали.

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