Главу центра информационных технологий Росгвардии задержали

Начальника главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова задержали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, задержанный стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, заявил собеседник агентства.

Других подробностей источник не привел.

Как сообщили агентству в 235-м гарнизонном военном суде, инстанция получила ходатайство следствия об аресте главы ГЦИТ Росгвардии.

Центр под руководством Чепкасова отвечает за ключевые направления деятельности Росгвардии: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацию государственных услуг, организацию межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение кибербезопасности, импортозамещение программного обеспечения.

17 марта стало известно, что военный апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, который был вынесен бывшему главному бухгалтеру дислоцированной в Дагестане воинской части Росгвардии Геннадию Колбасюку.