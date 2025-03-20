На пляжах Испании начали находить части тел

На пляжах Испании были найдены разлагающиеся части человеческих тел. Туристам порекомендовали осторожнее выбирать места для отдыха.

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Останки человеческих тел был найдены на популярных курортах Майорка, Ибица, Менорка и Форментера. Сообщения об их находке поступали в разное время с начала 2025 года, а многие из трупов было возможно опознать. Последний раз на пляже Кан-Пастилье на Майорке нашли человеческую ступню в субботу, 15 марта. За несколько часов до этого в нескольких километрах оттуда были обнаружены и другие останки.

Сообщается, что найденные тела могут принадлежать мигрантам, пытавшимся попасть на территорию Испании через море. Контрабандисты отлавливают таких путешественников десятками.

Местные жители посоветовали туристам отказаться от посещении островов, чтобы не наткнуться на пугающую находку, сообщает Daily Mail.

Ранее Испанию потрясло другое происшествие — бывший полицейский признался, что убил свою жену и порезал ее на мелкие кусочки. Он разрубил тело женщины на мелкие части, после чего упаковал в пакеты и выбросил в разных местах южной части острова Гран-Канария.

У берегов американского штата Массачусетс рыболовецкое судно во время промысла подняло в сети тело женщины.