В Якутии зафиксировали разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в Якутии из-за повреждения полимерного трубопровода на участке нефтегазового месторождения в Мирнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"20 марта 2025 года примерно в 14:00 (08:00 мск), по поступившей информации, стало известно об аварии на нефтегазоносном месторождении лицензионного участка ООО "Саханефть" возле города Мирный. Экологами сообщение о происшествии сразу же было направлено в ОМВД России по Мирнинскому району, - говорится в сообщении. - В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в 23-х км к юго-западу от города Мирный внутри лицензионного участка ООО "Саханефть" в результате работ с использованием спецтехники, предположительно экскаватором, был поврежден полимерный армированный трубопровод, вследствие чего произошел незначительный разлив нефтепродуктов".

Cотрудники компании "Саханефть" ведут работы по ликвидации последствий.

Как уточнили в министерстве, согласно данным государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекты ООО "Саханефть" подлежат федеральному государственному экологическому контролю. В связи с этим информация перенаправлена в федеральные и оперативные ведомства.