Гладков сообщил о смерти сотрудника Росгвардии при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал на дороге Графовка — Репяховка автомобиль сотрудника Росгвардии. О смерти силовика проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В момент удара украинского дрона мужчина, как пишет Гладков в телеграм-канале, находился при исполнении своих служебных обязанностей.

От лица жителей Белгородской области и от себя лично он принес самые искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Характер травм, полученных росгвардейцем, не уточняется.