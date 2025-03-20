Подмосковная полиция нашла у иностранца 90 свертков с мефедроном

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье уроженца ближневосточного государства, подозреваемого в распространении наркотиков. При личном досмотре у него было обнаружено 90 свертков с запрещенными веществами.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В ходе личного досмотра у мужчины полицейские обнаружили и изъяли несколько бумажных пакетов, внутри которых находилось 90 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В телефоне злоумышленника обнаружены фотографии с координатами мест, где он сделал закладку. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое двух пакетов является мефедроном общим весом около 200 граммов, — написали в Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Сам иностранец заключен под стражу.

В начале февраля Московский областной суд приговорил к 15 годам колонии мужчину за производство более 15 килограммов наркотиков. Также у него забрали дом в Шатуре, который он оборудовал под нарколабораторию.