Крупный пожар произошел в квартире дома в Москве

Возгорание произошло на 12-м этаже жилого дома возле Борисовского проезда на юге Москвы.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в соцсети.

— Пожар в жилом доме на Борисовском проезде, горит квартира на 12-м этаже. Видно издалека, поэтому в 112 не позвонил разве что ленивый, — написал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Ранее теплоэлектроцентраль загорелась на 3-й Хорошевской улице в Москве. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Согласно первым сообщениям о произошедшем, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, возгорание сильно разгоралось. Позднее пожар удалось потушить.