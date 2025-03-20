Мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Мошенники обманули ясновидящую — участницу «Битвы экстрасенсов». Об этом сообщает «Москвач».

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39-летней женщине пообещали день за отзывы и лайки на маркетплейсах, она не распознала популярную схему мошенничества и отдала аферистам 170 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве начали появляться объявления об услуге по вакцинации домашних животных от бешенства на дому от лица государственной ветеринарной службы города. На самом деле их распространяют мошенники.