Мигрант убил пожилого врача во время осмотра его мужского достоинства

Врача, пытавшегося вылечить его от венерического заболевания, забил до смерти в Москве молодой мигрант из Узбекистана. Впрочем, консультация медика была лишь благовидным поводом для криминального визита: гастарбайтер и его сообщник изначально пришли в квартиру с целью ограбления.

Как стало известно «МК», следователям столичного СК удалось распутать убийство 80-летнего пенсионера, совершенное на востоке столицы в 2011 году. Несчастного старика задушили в его квартире на Ивантеевской улице. Из квартиры пропало немного денег и кое-какое имущество на 15 тысяч рублей. Долгое время раскрыть убийство не удавалось, лишь недавно следователи благодаря новым технологиям смогли сличить папиллярные узоры пальцев рук, найденные на месте преступления, и разоблачить преступника. Им оказался разнорабочий из Узбекистана, проживающий в Москве на территории металлобазы.

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Азиат вспомнил, что на момент совершения преступления ему было 19 лет, а на убийство его подбил коллега-земляк (тогда мигранты трудились дворниками). Молодому человеку не выплатили вовремя зарплату, а он умудрился подхватить венерическое заболевание, и лечение требовало расходов. Подельник рассказал, что знает одного пенсионера, у которого есть золото, и его легко можно ограбить. В один из июльских дней парочка отправилась в гости. Изначально визит носил сугубо дружеский характер: коварные злодеи даже купили арбуз в качестве угощения. В ходе беседы старик обмолвился, что раньше работал доктором, и гость попросил проверить его интимное хозяйство в связи с заболеванием. Именно в момент медосмотра преступники набросились на пенсионера. Задушив несчастного, они обыскали квартиру, но нашли не золото, а ноутбук, фотоаппарат и газовый пистолет. Оружие бандиты выбросили в мусоропровод, а другие трофеи продали и выручку поделили. Страдавший «нехорошей» болезнью мигрант вскоре попал в тюрьму за грабеж, отсидел 3 года и 8 месяцев, на какое-то время вернулся в Узбекистан, но затем вновь переехал в Москву. Здесь его и задержали. Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, в ходе допроса задержанный дал признательные показания и пояснил следствию, что совершил преступление из корыстных побуждений.