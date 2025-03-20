Житель Дагестана пожаловался Путину на избиение «Русской общиной». Ее участники заявили, что он оскорбил жену бойца СВО
Житель Дагестана пожаловался президенту России Владимиру Путину на нападение «Русской общины». По его словам, ему разбили голову и залили глаза перцовым баллончиком. Сами члены «Русской общины» рассказали, что мужчина оскорбил супругу участника специальной военной операции (СВО), и опубликовали видео с его извинениями.
Уроженец Дагестана заявил, что сам является бывшим участником СВО
В своем обращении мужчина, представившийся Маликом Алхановичем, заявил, что является «бывшим сотрудником СВО и был списан по категории Д (не годен к военной службе)», а также имеет боевые награды. Он рассказал, что инцидент с «Русской общиной» произошел 13 марта в Санкт-Петербурге.
«Видео, которое они выложили — это неправда, они показали то, что им выгодно», — прокомментировал он видео со своим участием в соцсетях «Русской общины».
По его словам, ее члены избили его, разбили ему голову и залили глаза перцовым баллончиком. Мужчина выразил готовность предоставить соответствующее медицинское заключение. Потерпевший попросил Путина разобраться в ситуации и принять меры.
Члены «Русской общины» заявили, что житель Дагестана угрожал супруге бойца СВО
«Русская община» 14 марта опубликовала видео с участием пожаловавшегося Путину мужчины. На кадрах ее члены говорят, что россиянин, работающий охранником в одном из магазинов, оскорбил русскую женщину, жену участника СВО. По их словам, он сфотографировал ее и угрожал убийством.
«Напуганная женщина, у которой муж служит на СВО, обратилась в "Русскую общину". Прибывшие дружинники призвали охранника к ответу», — рассказали они и сообщили, что мужчина во время конфликта с ними доставал пистолет.
Затем на видео появляются кадры с избитым и извиняющимся уроженцем Дагестана.
«Я прошу прощения за то, что оскорбил вас», — говорит он. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции, на видео избитый россиянин стоит в наручниках.