Появилась новая версия истории с искалеченной в Дубае секс-модели

Найденная искалеченной после пропажи в Дубае украинская модель Мария Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Такую версию произошедшего сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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«Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на "тусовку" и похитить в секс-рабство», — говорится в сообщении. Уточняется, что за участие в подобном мероприятии модель могла заработать «десятки тысяч долларов».

Также сообщается, что за последние несколько лет в стране «при схожих обстоятельствах без вести пропали уже несколько девушек».

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Девушка прибыла в ОАЭ 15 февраля. Последний раз Ковальчук общалась с родителями 10 марта. Известно, что накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя несколько дней Ковальчук обнаружили в больнице Дубая. 20-летняя девушка, с которой долгое время не могли связаться родные, находится в критическом состоянии.