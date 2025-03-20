В Чечне задержали подругу пропавшей Седы Сулеймановой

В Грозном задержали подругу пропавшей Седы Сулеймановой Елену Патяеву.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Марем».

«Лену Патяеву задержали в Грозном», — говорится в сообщении.

Сегодня девушка вышла на очередной одиночный пикет в чеченской столице. В руках Патяева держала плакат с надписью «Где Седа Сулейманова?»

В своем Telegram-канале Патяева написала, что вышла на пикет в Грозном, поскольку больше не видит «других способов достучаться до российских властей и общества». Уголовное дело по факту исчезновения Сулеймановой завели в 2024 году, однако за это время виновные так и не были найдены, отметила подруга пропавшей.

Седа Сулейманова, уроженка Чечни, сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.