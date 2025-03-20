Украинский беспилотник атаковал автомобиль депутата Госдумы Александра Бородая. Об этом сообщает Союз добровольцев Донбасса (СДД) в Telegram.

По данным СДД, инцидент произошел неподалеку от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание. При этом конкретный участок не называется.

«Никто не пострадал. (...) Считайте, что обошлось», — приводит канал комментарий бывшего замполита 7-й бригады добровольцев Донбасса Эдуарда Шарафиева.

Осенью 2024 года в Курской области пропал депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко. Перед этим он попал под обстрел во время выполнения боевого задания. Вскоре депутат вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо.