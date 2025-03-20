Главу радиотехнической службы ВМФ арестовали за взятку в восемь миллионов

Суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Военно-морского флота (ВМФ), капитана первого ранга Олега Лопатиева по подозрению в получении взятки в размере более восьми миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). <...> По ходатайству военного следователя суд избрал Лопатиеву меру пресечения в виде заключения под стражу, — написали в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в прошлом году Минобороны РФ во время выполнения гособоронзаказа заключило госконтракт с компанией «Изумруд» на поставку технических устройств на сумму более 400 миллиона рублей. Ответственность за контроль качества техники была возложена на Лопатиева. В марте 2025 года он получил от генерального директора компании Станислава Медведева взятку в размере более восьми миллионов рублей за «попустительство при реализации компанией контракта».

О задержании Лопатиева стало известно 19 марта. Под его руководством находилось подразделение, являющееся частью главного штаба ВМФ. В его обязанности входит монтаж, техническое обслуживание и использование радиоэлектронных устройств и средств связи на кораблях, судах, военно-морских базах и в организациях, входящих в состав флота.