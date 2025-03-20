Адвокат комика Останина заявила о его избиении при задержании в Белоруссии

Адвокат пошутившего над участником спецоперации на Украине стендап-комика Арсения Останина Вероника Полякова сообщила правозащитнице Еве Меркачевой, что ее подзащитный подвергся жестокому избиению во время задержания в Республике Беларусь. По ее словам, у Останина сломан позвонок, повреждены легкие, он испытывает трудности с передвижением и нуждается в неотложной медицинской помощи.

© Вечерняя Москва

Адвокат отметила, что Останин дал показания под протокол, согласно которым его задержали в Беларуси и, прежде чем передать российским правоохранителям, вывезли в лес, где трое мужчин, предположительно сотрудники белорусских силовых структур, избивали его дубинками, нанося удары по телу и конечностям, а также применяли электрошокер. Основные удары пришлись на спину и туловище.

18 марта 2025 года комик подал официальное заявление в Следственный комитет России с просьбой провести проверку. В тот же день была назначена судебно-медицинская экспертиза, во время которой врачи осмотрели его и зафиксировали телесные повреждения.

При этом Останин отметил, что после передачи российским правоохранителям к нему не применялась физическая сила. Пока неизвестно, планируется ли возбуждение дела в отношении избивших комика людей, сообщила Меркачева в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось, что Останин был задержан 18 марта при попытке пересечь границу России и был доставлен в Москву. В отношении юмориста возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды. 19 марта его арестовали на два месяца, несмотря на слова адвокатов и телесные повреждения. Останин попытался оправдаться за неудачную шутку, но это ему не помогло. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».