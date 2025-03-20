Напавшие на «Крокус» изучали возможность теракта на Красной площади

Исполнители теракта в «Крокусе» рассматривали Красную площадь, московскую синагогу и торговый центр «МЕГА Белая Дача» в качестве возможных мест для совершения атак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Олега Власова, адвоката одного из фигурантов дела.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в концертном зале. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

«Они [исполнители - прим.ред.], помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали», - рассказал Власов.

Он добавил, что фигуранты дела заранее побывали и в самом «Крокусе». Они пришли туда в «цивильной одежде», чтобы изучить обстановку.