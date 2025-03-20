Арестованный за шутку о мужчине с инвалидностью комик Артемий Останин заявил, что белорусские силовики после задержания избили его дубинками и пытали током. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости‎»‎ со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву.

По ее словам, во время конвоирования из Белоруссии в Россию машина, в которой сидел комик, заехала в лес. Останина якобы вывели из автомобиля и стали избивать дубинками, а также использовали электрошокер. Как сообщается, мужчину били по спине и корпусу, а еще задели легкое, которое пострадало после пневмоторакса в 2014 году.

Сообщается, что в Москве комик подал заявление о преступлении и попросил провести медосмотр, для которого его отвезли в больницу. У него диагностировали перелом позвонка, ссадины и ушибы, а также проблемы с дыхательной функцией и легкими.

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На данный момент, по информации канала, артист находится в СИЗО в Московской области. Как уточнила Меркачева, он с трудом ходит.

До этого адвокат Останина Вероника Полякова сообщила о том, что стендап-комик не признает свою вину по делу о разжигании ненависти.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.